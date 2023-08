Oppgraderer farevarsel: – Vi er bekymret for Drammen

To personer omkom i en frontkollisjon mellom to biler på E39 ved Fidjane like vest for Kristiansand natt til onsdag. En tredje person er lettere skadet.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 00.35.

– Politiet bekrefter at det var en 37 år gammel kvinne bosatt i Søgne og en 29 år gammel mann bosatt i Kristiansand som omkom i ulykken, sier etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon, Harald Hollerud, til Fædrelandsvennen.