36 har mistet livet i skogbrann på Hawaii

Det er meldt den største flommen i Drammensvassdraget noensinne etter ekstremværet Hans. E134 er stengt i retning Drammen fra nord. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte ordføreren i Drammen torsdag morgen. Vannet i elven stiger stadig og ventes å stige ytterligere.

– Det er ikke over selv om solen skinner og det ser fredelig ut, sier justis- og beredskapsminister Mehl til NTB.

Torsdag morgen møtte hun Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg for å få et overblikk over situasjonen i Drammen. Ifølge NVE er det 50-årsflom i store deler av Drammensvassdraget. Det er ventet at Hønefoss og Drammen vil bli hardt rammet av vannskader.