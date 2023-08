Østlendingen: Bekrefter sprenging av strømmasta

Deler av Dokka camping ble helt oversvømt av vann etter at Dokkaelva gikk over sine bredder. Dette er et godt eksempel på hvordan dronefoto kan informere publikum om tilstanden på et område rammet av ekstremvær. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) har sendt brev til politidistriktene der de ber politiet lempe på luftromsrestriksjonene for mediene.

Flere politidistrikter har de siste dagene innført luftromsrestriksjoner over områder rammet av flom og ras. Restriksjonene gjelder alle typer luftfart, inkludert droner.

I sitt brev minner de politiet om deres plikt til å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt informasjonsansvar i denne situasjonen.