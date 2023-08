80 husstander evakueres i Hokksund

Gardermobanen og Hovedbanen er åpnet igjen etter ekstremværet. Men det kommer til å ta litt tid før trafikken går som normalt.

– Togselskapene trenger tid for å komme i gjenge. Det går tog i dag. Vi er trygge på at det er sikkert å kjøre tog nå, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Gardermobanen og Hovedbanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll ble stengt på grunn av ekstremregnet denne uka. Nå kan togene kjøre opp til Moelv, så blir det buss for tog videre til Lillehammer derfra.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier at det er godt å kunne begynne åpningen av jernbanenettet.

– Det kan være noe redusert trafikk, men det fremkommer i appen Jeg vil skryte av Bane Nor som har jobbet døgnet rundt for å sikre at det er trygt. Det er ektefølt ros fra oss, sier Lundeby.