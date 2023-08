Setter inn helikopter for å redde stupetårnet

Bilde fra Leirsund 8. august. Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Politiet ber hytteeiere utsette besøk på hytta.

«Ekstremvær og flom har herjet store deler av Sør-Norge. De store vannmengdene har gjort skade på infrastruktur som veier, strømnett og vannledninger, og det er flere steder fare for skred. Alle tilgjengelige ressurser jobber på spreng med håndtering av denne krisen. Hytteeiere oppfordres til å utsette besøk på hytta.», skriver politiet på sine nettsider.

Mange hovedveier over fjellet er stengt, både mellom øst og vest, og nord og sør. Få full oversikt over hvilke veier som er stengt her.

– Vi har full forståelse for at mange hytteeiere er engstelige for hyttas tilstand etter ekstremværets herjinger, men håper folk lar være å ta turen nå bare for å sjekke. Dette for å unngå unødvendig belastning på utsatte veier og omkjøringsveier, sier Lars Aune, stabssjef i Politidirektoratet til NTB.

– Ressursene i de flomrammede kommunene er allerede under stort press og mange tilreisende vil kunne øke presset ytterligere, legger Aune til.