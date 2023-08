Politiet deler video fra sprengningen i Braskereidfoss

Bilde fra Leirsund 8. august. Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Politiet ber hytteeiere utsette bes√łk p√• hytta.

¬ęEkstremv√¶r og flom har herjet store deler av S√łr-Norge. De store vannmengdene har gjort skade p√• infrastruktur som veier, str√łmnett og vannledninger, og det er flere steder fare for skred. Alle tilgjengelige ressurser jobber p√• spreng med h√•ndtering av denne krisen. Hytteeiere oppfordres til √• utsette bes√łk p√• hytta.¬Ľ, skriver politiet p√• sine nettsider.

Mange hovedveier over fjellet er stengt, b√•de mellom √łst og vest, og nord og s√łr. F√• full oversikt over hvilke veier som er stengt her.

‚Äď Vi har full forst√•else for at mange hytteeiere er engstelige for hyttas tilstand etter ekstremv√¶rets herjinger, men h√•per folk lar v√¶re √• ta turen n√• bare for √• sjekke. Dette for √• unng√• un√łdvendig belastning p√• utsatte veier og omkj√łringsveier, sier Lars Aune, stabssjef i Politidirektoratet til NTB.

‚Äď Ressursene i de flomrammede kommunene er allerede under stort press og mange tilreisende vil kunne √łke presset ytterligere, legger Aune til.