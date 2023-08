Bil av veien i Tønsberg – kvinne i 30-årene omkom

Kristin Harila og Tenjen Sherpa satte verdensrekord da de nådde de 14 høyeste toppene i verden i løpet av 92 dager. Foto: Niranjan Shrestha

Den norske klatreren Kristin Harila er blitt beskyldt for å ikke hjelpe en døende pakistansk klatrer på fjellet K2. Nå skal dødsulykken etterforskes, melder nyhetsbyrået AP.

Den pakistanske klatreren og bæreren Mohammed Hassan døde den 27. juli. Ulykken skjedde i et spesielt farlig område på K2 kjent som «flaskehalsen».

Et dusinvis klatrere gikk forbi den døende mannen for å komme til toppen, lyder påstandene.

Myndighetene undersøker nå om «tilstrekkelig innsats ble gjort» for å redde Hassan, ifølge The New York Times.

Harila har skrevet på sin egen blogg at teamet hennes gjorde «alt de kunne for ham».

Da Harila og sherpaen Tenjen Sherpa nådde toppen av K2, hadde de besteget de 14 høyeste fjellene i verden på 92 dager. Det er ny verdensrekord.