Norsk 18-åring kritisk skadet under parade i Sveits

VG melder at en norsk 18-åring er kritisk skadet etter å ha deltatt på Street Parade i Zürich.

I 22-tiden fikk sveitsisk politi melding om at en person hadde falt flere meter fra et rekkverk på Sechseläutenplatz.

Det var en 18-år gammel nordmann, skriver politiet. Han ble brakt til sykehus av nødetater.

Den sveitsiske avisen Tages Anzeiger skriver at 41 personer er arrestert for ulike forbrytelser. Avisen skriver at det ble meldt om krangling og tyveri.

Det er også meldt om 615 ulike leseoppdrag. Totalt er 41 mennesker sendt til sykehus.

Paraden blir regnet som en av verdens største teknofester. VG skriver at omtrent 900.000 mennesker deltok.