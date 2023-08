Frp-politiker siktet for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige

Pakistanske sikkerhetsstyrker drepte søndag to militante separatister som angrep en kolonne med kinesiske arbeidere, melder lokale tjenestemenn.

En talsmann for det kinesiske konsulatet i Karachi sier at ingen av de kinesiske arbeiderne ble skadet under hendelsen.

Kineserne var på vei til et kinesiskfinansiert havneprosjekt i Balutsjistan-provinsen.

Ulike grupperinger har tidligere påtatt seg skylden for angrep mot anlegg som inngår i den økonomiske korridoren (CPEC), et enormt samarbeidsprosjekt mellom Kina og Pakistan. Flere tusen vakter er blitt utplassert for å avverge trusler rettet mot kinesiske interesser.

Den balutsjistanske frigjøringsbevegelsen (BLA) sa søndag at to av dens krigere hadde «ofret seg» under angrepet mot kolonnen mot Gwadar i det sørvestlige Pakistan.