Jernbanebroen over Lågen har kollapset

Tonje Sagstuen er konstituert som ny direktør i Norsk Tipping fra 1. september.

Hun kommer fra stillingen som direktør for ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon og har sittet i ledergruppen siden 2014.

Sagstuen tar over for Thor Gjermund Eriksen, som blir ny direktør i Bane Nor. Han slutter som Norsk Tipping-sjef 31. august.

– Jeg er glad for at Tonje har sagt ja til å lede selskapet i tiden frem til ny administrerende direktør kan overta, sier Sylvia Brustad, styreleder i Norsk Tipping AS.