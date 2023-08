Gutt (6) døde etter påkjørsel i Troms

Det brøt ut håndgemeng mellom fredsbevarende FN-styrker og tyrkisk-kypriotiske sikkerhetsstyrker på Kypros fredag, opplyser FN.

Video av hendelsen viser FN-personell som barker sammen med folk i tyrkisk-kypriotiske politi- og militæruniformer. FN-biler, sementpåler og piggtråd blir flyttet av bulldosere i den FN-kontrollerte buffersonen som deler øya, viser bildene.

Nord-Kypros er kun anerkjent av Tyrkia. FN og alle andre land regner den nordlige delen av øya som tyrkisk-okkupert, mens EU-landet Kypros er internasjonalt anerkjent.

FN-styrken UNFICYP ble dannet helt tilbake i 1964 for å bidra til fred mellom den greskkypriotiske og tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Men til tross for flere lange forhandlingsrunder om en gjenforening, er øya fortsatt like splittet.