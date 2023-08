Hasteinnkaller blodgivere grunnet alvorlig ulykke

Canadiske myndigheter krever at Meta åpner for at brukerne igjen kan dele nyheter, inkludert informasjon om skogbrannen som herjer i Northern Territories. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP / NTB

Canada ber Facebook-eier Meta gjeninnføre muligheten for å dele nyheter, så folk kan dele informasjon om skogbrannene vest i landet.

Nylig fjernet Meta muligheten til å dele nyhetsartikler etter at Canada innførte en lov som krevde at nettgigantene betalte mediene for dette innholdet.

Noen av dem som har rømt fra skogbrannen nær den avsidesliggende byen Yellowknife, har klaget over at de ikke kan dele viktige opplysninger om brannene i sosiale medier.

– Det Meta gjør nå, er helt uakseptabelt. Vi ser at dette forbudet gjør at folk ikke har tilgang til helt nødvendig informasjon, sier samferdselsminister Pablo Rodriguez på en pressekonferanse.

– Jeg krever at Meta gjør om sin beslutning, legger han til.

En talsperson for Meta sier de har aktivert Facebooks «Safety check», en funksjonen der brukere kan melde at de er trygge etter store hendelser og naturkatastrofer. Meta eier også Instagram.