Amanda: Skuespillerpriser til Hagen og Dagnall

Taiwans visepresident William Lai på et arrangement i New York nylig. Kina reagerer sterkt på USA-besøket og har iverksatt en militærøvelse rundt Taiwan for å protestere. Foto: Taiwans presidentkontor / AP / NTB

Kina holder lørdag en militærøvelse rundt Taiwan som skal fungere som en streng advarsel etter at øyas visepresident mellomlandet i USA.

– Dette er en streng advarsel til Taiwans uavhengighetsseparatister som samarbeider med utenlandske maker for å provosere, heter det i en kort uttalelse fra Kinas militære, gjengitt i statlige medier.

Taiwans visepresident William Lai blir kalt en bråkmaker, og de militære sier at Kina vil iverksette alle midler for «å beskytte nasjonal suverenitet og territoriell integritet».

Øvelsen er for både sjø- og luftforsvaret og foregår i farvannet rundt Taiwan, heter det videre.

Taiwans forsvarsdepartement fordømmer militærøvelsen på det sterkeste og sier de vil sende ut «passende» styrker for å svare.