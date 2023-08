Jonas Henriksen ble funnet drept i en bil

Illustrasjonsfoto av pukkellaks. Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB

Forsker anslår at rundt 120.000 pukkellaks svømte forbi fellen til Miljødirektoratet i Tanaelven i sommer.

Forsker Panu Orell ved det finske naturressurssenteret, som driver en sonar to mil oppstrøms for fellen i Tanaelva, sier til NRK at han har merket en tydelig økning i pukkellaks til tross for fellen.

– Jeg anslår at omtrent 120.000 pukkellaks har svømt forbi her, sier han.

Forskeren mener ledegjerdet på den vestre siden av elven ikke hindret fisk fra å svømme forbi.

Det er Veterinærinstituttet som har drevet fellen på oppdrag fra Miljødirektoratet. Direktoratet meldte tidligere i sommer at fellen ikke fungerte optimalt, og i forrige uke ble den tatt ned.