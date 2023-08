Regjeringen: Åpner ti nye politikontor i løpet av 2024

Røyken fra skogbrannene ligger tett over Akropolis i den greske hovedstaden. Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB Foto: Thanassis Stavrakis / AP / NTB

Atens innbyggere våknet onsdag opp til lukten av brent jord og med en himmel full av tykk svart røyk. Like nord for byen kjemper brannfolk mot flere branner.

For andre gang denne sommeren herjes Hellas av kraftige skogbranner på flere fronter. Utenfor Aten er flere boliger allerede tatt av flammene.

Kraftig vind gjør slukningsarbeidet vanskelig, slik det også gjorde under skogbrannene i juli.

En av brannene har rammet foten av fjellkjeden Parnitha nord for hovedstaden. Brannmannskap forsøker å hindre at den sprer seg til nasjonalparken like ved. Området utgjør det største skogområdet ved den greske hovedstaden.

I byen Fyli, som ligger cirka 14 kilometer nordvest for Aten, har flere hus allerede brent ned. Det er også fare for at brannene når forstaden Menidi rett nord for hovedstaden.