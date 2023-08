Russisk nyhetsbyrå: Russisk jagerfly avskar norsk fly

Mattilsynet gir 1,7 millioner i gebyr til Salmar for dårlig dyrevelferd, skriver NRK.

«I denne saken er vår vurdering at dere har lagt for stor vekt på å redusere økonomiske tap og ikke vurdert store, åpne sår på et stort antall fisk i forhold til fiskevelferden», skriver Mattilsynet i vedtaket, ifølge NRK.

Salmar sier de er sterkt uenig i avgjørelsen.

«Salmar er sterkt uenig i at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr etter håndteringen av denne kompliserte sykdomssituasjonen. Salmar velger likevel å la gebyret blir stående uten å påklage dette. Både de ansatte og ledelsen i Salmar vil fortsette det kontinuerlige arbeidet for å utvikle og forbedre innsatsen for øket dyrevelferd», skriver selskapet i en pressemelding..