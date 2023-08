Rudy Giuliani har overgitt seg til myndighetene i Georgia

Et russisk jagerfly avskar i dag et norsk P-8 overvåkingsfly over Barentshavet. Først meldte nyhetsbyrået Tass at det skulle være snakk om et norsk jagerfly. Men dette avviser det norske luftforsvaret.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet skal det norske flyet ha nærmet seg den russiske grensen, men ha snudd og fløyet tilbake etter at en russisk MiG-29-fly ble sendt opp for å avskjære flyet.

Kommunikasjonssjef Eivind Byre i Luftforsvaret bekrefter hendelsen til Aftenposten.

– Det er helt udramatisk og rutinemessig. Det var et russisk MiG-29 som var oppe og titta på et av våre P-8-fly i internasjonalt luftrom rundt klokken 10 i formiddag, sier han.