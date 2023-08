To personer skadet i bilulykke i Oslo

To personer er skadet etter at en bil kjørte inn i et busstopp. Foto: Tipser

Flere personer er skadet etter at en bil kjørte inn i et busstopp i Oslo.

Ulykken skjedde ved Ikea Furuset og nødetatene er på vei.

– Meldingen går på at en bil har kjørt inn i et busstopp og at flere personer skal være skadet, skriver politiet på X / Twitter.

Politiet opplyser at de ikke vet noe om alvorlighetsgraden ennå.

Fire personer var i nærheten av busskuret som ble truffet. To menn er skadet. En kvinne og et barn også truffet, men fremstår uskadet.

Fører er på stedet. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd.