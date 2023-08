Styrtregnvarsel for Østlandet i helgen

Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk og kroppsskade etter en knivhendelse i et bygg tilhørende Universitetet i Oslo torsdag, blir fremstilt for fengsling lørdag.

– Når det gjelder foranledningen for hendelsen, så er det for tidlig å si noe om dette på nåværende tidspunkt, skriver Oslo-politiet i en pressemelding torsdag formiddag.

De opplyser at de har gjennomført et innledende avhør av siktede, og at de vil fortsette på dette i dag. Det er også gjennomført flere vitneavhør.

Det var ved 15.20-tiden torsdag at politiet fikk melding om at to personer var skadet etter knivstikking. Den ene fornærmede ble sendt til legevakten, mens den andre fornærmede ble sendt til Ullevål sykehus.