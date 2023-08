To døde i båtulykke i Nordland

Vladimir Putin (t.h.) er en kalkulerende og rolig person, ifølge Belarus' president Aleksandr Lukasjenko (t.v.). Bildet av de to presidentene ble tatt under et møte i Moskva i vår. Foto: Foto: Sputnik / AP / NTB

– Uprofesjonelt arbeid, sier Belarus' president Aleksandr Lukasjenko om flystyrten i Russland der flere Wagner-topper trolig døde.

Presidenten kommenterte hendelsen fredag og sa at han ikke kan se for seg at Vladimir Putin sørget for at flyet styrtet.

– Han er kalkulerende, veldig rolig og til og med en langsom person, sa Lukasjenko, ifølge nyhetsbyrået Belta.

Belarus' president beskrev flystyrten som «røft og uprofesjonelt arbeid» – også dette et argument for hvorfor ikke Putin kan ha stått bak.

Mislykket opprør

Russiske myndigheter har avvist at de ga ordre om at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin skulle drepes. Både han og flere andre Wagner-topper antas å ha dødd i flystyrten onsdag.

Etter at Prigozjin prøvde seg på et mislykket opprør mot Russlands forsvarsledelse tidligere i sommer, ble han stemplet som forræder av Putin. Likevel ble det inngått en avtale om at Prigozjin og hans leiesoldater fikk dra til Belarus.