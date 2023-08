En person død etter skyting i København

På anmodning fra Kina har en japansk partileder avlyst en reise til Beijing. Det skjer samtidig som Kina har stanset import av all japansk sjømat.

Natsui Yamaguchi leder partiet Komeito, som er en del av Japans samlingsregjering. Han skulle ha besøkt Kina fra 28.–30. august. Her håpet han å få møte Kinas president Xi Jinping for å overlevere et personlig brev fra statsminister Fumio Kishida.

Men lørdag informerte kinesiske myndigheter Yamaguchi om at det ikke er et passende tidspunkt for et japansk besøk. De uttrykker samtidig håp om at besøket vil kunne gjennomføres i fremtiden.

Kina innførte denne uken importforbud mot all japansk sjømat etter at Japan begynte å slippe ut renset vann fra et ødelagt atomkraftverk i havet.