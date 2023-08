Første hovedstad i Europa forbyr elsparkesykler

Hordaland tingrett i Bergen skal de neste ti ukene behandle en omfattende overgrepssak der tre foreldre og en storebror står tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på tre barn. Foto: Marit Hommedal / NTB

To foreldre, en storebror og en nabo nektet straffskyld for grove overgrep mot barn da rettssaken startet mandag.

Tre barn er fornærmede i saken. Etter at tiltalebeslutningen ble lest opp i Hordaland tingrett, nektet alle de fire tiltalte straffskyld, skriver Bergens Tidende.

Det er satt av ti uker til rettssaken. To av ofrene er søsken og barna til en kvinne i 40-årene og en mann i 50-årene, som begge er tiltalt for overgrep fra barna var under ti år gamle og over en periode på flere år.

Også parets eldste sønn, som er i slutten av 20-årene, er tiltalt for å ha begått overgrep mot søsknene sine fra de var svært små.

En nabo av foreldreparet i 30-årene er også tiltalt for å ha voldtatt naboens datter og sin egen sønn da de begge var under ti år gamle. Han er også tiltalt for å ha fremstilt overgrepsbilder av de to barna.

På forhånd var det kjent at de ikke ville erklære seg skyldige etter tiltalen.