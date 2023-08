Problemer i britisk lufttrafikk rammer SAS og Norwegian

Et styrtregn under helgen skaper nye utfordringer med flom mandag. Drammen kommune har satt krisestab, og er bekymret for at vannpumper skal havareres.Foto: Annika Byrde / NTB

Stor pågang i flere uker gjør at Drammen kommune frykter for at vannpumper skal havarere.

Både faste og mobile vannpumper bak flomvern har gått døgnet rundt i flere uker og kommunen har behov for å gå gjennom utstyret, skriver Kommunal Rapport.

– Teknisk drift forteller at faren øker for pumpehavari. Det ønsker vi ikke nå, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt til nettsiden.

De skriver videre at kommunen var i ferd med å gå gjennom erfaringene etter ekstremværet «Hans», men at mer nedbør gjorde at de måtte revurdere. Totalkostnadene av flommen er derfor uklart så langt.

Drammen satte søndag krisestab og har satt opp flomvern på tre og en halv meter rundt Drammenselva. Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er likevel klar på at flomfaren må tas seriøst.

– Det er viktig at ingen undervurderer flomfaren og gjør det de kan for å sikre egne verdier og seg selv, sier ordføreren til kommunens nettsider.