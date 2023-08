– Fotballpresident etterforskes for mulig seksuelt overgrep

Et ras har gått over jernbanelinjen rett nord for Skotselv stasjon utenfor Hokksund. Foto: Tomm Christiansen / Aftenposten

Søndag kveld gikk et ras over jernbanelinjen ved Skotselv stasjon nord for Hokksund. Ifølge Drammens Tidende har en geotekniker på stedet varslet at det definitivt kommer til å gå flere ras i området.

– Det er ikke trygt å gå inn i det området nå, sier geoteknikeren, til avisen.

Mannskapet som var på stedet, klare til å rydde, er nå sendt hjem.

Bane Nor sier at det er vanskelig å si når strekningen vil åpne.

– Det er mye overvann på mye av strekningen og på selve stasjonen, sier pressekontakt Gunnar Børseth til Aftenposten.

Bergensbanen er også stengt mellom Gol og Ål. Der beskrives arbeidene som «ganske omfattende», men de kan ikke begynne før vannet trekker seg tilbake.

– Det blir ikke nærmere oppdatering på situasjonen der før i morgen, sier pressevakten.

Reisende bes følge med på nettsidene til Vy for oppdateringer om situasjonen.