Måtte stenge bygg ved juridisk fakultet etter hærverk

Donald Trump sier han vil anke datoen som er satt for den føderale rettssaken mot ham, der han er tiltalt for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i 2020.

– I dag ga en partisk, Trump-hatende dommer meg kun en to måneders forlengelse, akkurat slik vår korrupte regjering ønsket seg, og like før supertirsdag. Jeg vil anke!, skriver Trump på det sosiale mediet Truth Social.

Han har ikke gitt ytterligere detaljer om hvordan eller når denne anken vil bli fremsatt, men kaller etterforskningen for politisk motivert.

– De har jobbet med denne heksejakten i nesten tre år, men valgte å komme med det midt i valgkampen mot skurken Joe Biden. Valginnblanding, påstår Trump videre.

Juridiske eksperter sier imidlertid til Reuters at det ikke går an å anke en beramming av en rettssak. Det finnes ikke er et berettiget juridisk grunnlag for noe slikt, påpeker de.