Politiets bombegruppe rykker ut etter funn av eldre gjenstand

Statsforvalteren i Oslo og Viken ba i juni Statens helsetilsyn vurdere om de vil frata en psykiater autorisasjonen etter en rekke klagesaker.

Statsforvalteren hadde da behandlet ferdig fem saker mot psykiateren. I fire av sakene mente Statsforvalteren at forholdene som ble avdekket, var s√• alvorlige at tilsynet b√łr vurdere om det b√łr f√• konsekvenser for psykiaterens autorisasjon.

N√• har Statsforvalteren oversendt nok en sak for vurdering av ¬ęadministrativ reaksjon¬Ľ. I tillegg har de ytterligere tre saker til behandling som ikke er ferdig konkludert, skriver de i en pressemelding.

Aftenposten skrev tidligere i august at psykiateren har fått varsel fra helsetilsynet om at de vurderer å begrense eller frata ham autorisasjonen som lege. Psykiaterens advokat Halvard Helle sa da at han kom til å bestride vurderingen.