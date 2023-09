Ukrainas forsvarsminister får sparken

Lan Marie Berg (MDG) foreslår at også stortingsrepresentantenes ektefeller skal redegjøre for sine økonomiske interesser. Rodrigo Freitas / NTB

MDG krever at også ektefeller eller partnere til stortingsrepresentantene bør rapportere om sine økonomiske interesser.

– Folk over hele landet rister på hodet over en lang rekke skandaler i norsk toppolitikk. Trettebergstuen, Brenna, Borten Moe, Huitfeldt og Solberg – hvor lang skal denne listen bli før man tar grep? Jeg frykter for tilliten til demokratiet hvis man ikke strammer inn regelverket, sier MDGs Lan Marie Nguyen Berg til VG.

Hun foreslår i et brev til stortingspresidenten at reglene endres til at representanters ektefeller/partnere bør rapportere om sine økonomiske interesser. Det må også lages et sett kriterier for å vurdere når en stortingsrepresentant er inhabil i saksbehandlingen som følge av partnerens økonomiske interesser.