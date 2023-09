Fraråder fortsatt bading i Indre Oslofjord

Et fengsel i Minnesota i USA er stengt ned etter at et hundretall innsatte nektet å returnere til cellene sine.

Et forhandlingsteam er også mobilisert for å forsøke å løse krisen som oppsto da fangene i en av fengselets fløyer ikke ville tilbake til cellene sine.

En talsmann for myndighetene sier at situasjonen er stabil, men at det er uklart hvorfor fangene ikke ville gå tilbake til cellene. To fengselsbetjenter som befinner seg inne i området, er i god behold, og det er ikke meldt om skadede.

Totalt er det 1200 innsatte i fengselet i Stillwater øst for Minneapolis i den amerikanske delstaten.