NYT: Kim Jong-un planlegger Putin-besøk

En 24 år gammel mann er siktet for å ha drept to kvinner i sin egen leilighet, trolig ved forgiftning, framgår det av siktelsen som ble lest opp i Aarhus.

De to kvinnene er trolig drept ved at mannen ga dem enten piller eller stoffer av noe slag, ifølge politiet.

Den 24 år gamle mannen ble pågrepet søndag kveld etter at en 18 år gammel kvinne ble funnet på hans adresse i Aarhus Vest. Kvinnen avgikk senere ved døden.

Politiet betegnet i første omgang hendelsen som et mistenkelig dødsfall og undersøkte omstendighetene nærmere. Mandag kom det fram at mannen siktes for ytterligere et drap.

Denne handlingen gjelder en 23 år gammel kvinne som ble funnet livløs på hans adresse 24. juli. Hun døde fire dager senere. Det er politiets oppfatning at mannen hadde et forutgående kjennskap til de to kvinnene.

Mannen ble mandag fremstilt for fengsling bak lukkede dører. Siktede nekter straffskyld, opplyste forsvarer Niels Lyhne i rettsmøtet.