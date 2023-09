Har identifisert 159 i Frosta-saken

I lĂžpet av Ă„rets Aksjon skolevei ble det gjennomfĂžrt 109 kontroller rundt skoler i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

228 bilfĂžrere er stoppet for ulovlig mobilbruk i Ă„rets Aksjon skolevei i Oslo. Det bekymrer Oslo-politiet.

– Den hĂžye bruken av mobiltelefon under kjĂžring er alarmerende. Vi opplever at mobiltelefonen for mange er blitt en naturlig forlengelse av hĂ„nden ogsĂ„ under bilkjĂžring, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

I lĂžpet av de to ukene politiets Aksjon skolevei varte, ble 228 fĂžrere stoppet for ulovlig mobilbruk. 168 av dem ble stoppet i Enhet Vest, som omfatter Oslo Vest, BĂŠrum og Asker.

Totalt ble det gjennomfĂžrt 109 kontroller rundt skoler i Oslo politidistrikt gjennom de to fĂžrste skoleukene.

1051 forenklede forelegg ble utstedt i lĂžpet av perioden, hvorav 427 gjaldt hastighet som var mer enn 10 km/t over fartsgrensen. Av 4483 ruskontrollerte ble tolv tatt for ruskjĂžring.