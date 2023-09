To skadet etter slåsskamp med kniv og hammer

Ian Lundin, tidligere styreleder i Lundin Oil, snakker med journalister i tingretten i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer / TT / AP / NTB

Det som trolig blir den lengste rettssaken i svensk historie, er i gang. To tidligere oljetopper er tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser i Sudan.

Ian Lundin og Alex Schneiter var styreleder og administrerende direktør i Lundin Oil. I 1997 inngikk selskapet en avtale om oljeutvinning i den sørlige delen av Sudan, som da var rammet av borgerkrig.

To år senere innledet det sudanske militæret en offensiv for å ta kontroll over oljefeltene. Landsbyer ble påtent, sivile drept og kvinner voldtatt, ifølge konfliktforskeren Johan Brosché, som er innkalt som ekspertvitne i retten.

Hundretusener av sivile ble drevet på flukt, og tusenvis ble drept. Ifølge Brosché var målet med offensiven å gjøre det lettere for Lundin Oil å utvinne olje.