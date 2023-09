Unge Høyre-leder legger seg flat etter Thunberg-uttalelser

Bane Nor og Vy melder onsdag morgen at all trafikk på Gjøvikbanen mellom Nittedal til Oslo er stanset. Grunnen er at Bane Nor jobber på sporet mellom Kjelsås og Movatn.

«Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy.

For lokaltogene R31 og RE30 settes det inn buss for tog mellom Oslo S og Nittedal/Hakadal. Det settes inn taxi for reisen mellom Oslo S og Movatn.