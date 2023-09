Bandekrigen i Sverige: Drepte moren til bandeleder

I helgen er det duket for toppmøtet i G20 i India. Her hviler politimenn seg på en benk i New Delhi foran et velkomstbanner for toppmøtet. Foto: Channi Anand / AP / NTB

Den afrikanske union (AU) kommer til å få fullt medlemskap i G20 på lik linje med EU, ifølge ikke navngitte kilder.

G20 består av 19 land samt EU, som i dag er den eneste regionale blokken med fullt medlemskap.

Nå skal AU, som representerer 55 afrikanske land, få samme status, opplyser ikke navngitte kilder torsdag.

Det eneste afrikanske landet som er medlem av G20, er Sør-Afrika.

Det er foreløpig uklart om medlemskapet vil bli kunngjort på G20-toppmøtet i India i helgen. To indiske kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at medlemskapet først blir formalisert neste år, når Brasil overtar formannskapet fra India.

Indias statsminister Narendra Modi skrev i juni et brev til lederne i G20-landene der han foreslo at AU får fullt medlemskap under toppmøtet i India.