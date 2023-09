Nordmann dømt til fengsel i frysebokssaken

Det ble satt over 30 nye temperaturrekorder i helgen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Det ble satt over 30 nye temperaturrekorder for september i helgen. Aller varmest var det i Sigdal, som har ny norgesrekord for september.

På målestasjonen i Nedre Eggedal i Sigdal kommune i Viken ble det målt hele 28,6 grader, rapporterer Meteorologisk. Det er tangering av norgesrekorden for september, som ble satt i Drammen 8. september 2021.

Viken har dermed begge de to høyeste temperaturene målt i september måned.

Det ble satt over 30 nye temperaturrekorder for september i helgen – både i Sør-Norge og i Nord-Norge. Etne i Vestland kunne notere ny fylkesrekord for Vestland med 28,3 grader.

Ellers ble det satt blant annet nye rekorder her: Trysil (25,1 grader), Karasjok (23,3 grader), Stryn (25,1 grader), Geilo (24 grader), Stavanger (27,5 grader), Vågslid (22,8 grader), Åfjord (25,2 grader), Rørvik lufthavn (23,8 grader), Hekkingen fyr (22,4 grader) og Honningsvåg (18,9 grader).

Meteorologisk institutt trekker fram at noen av målestasjonene har korte måleserier på 20 år, mens andre går tilbake til 1920-tallet.