Signaliserer mulig riksrettssak mot Biden

Opprydningen etter raset på E16 i Nærøydalen i Aurland i Sogn pågår for fult. Det er ventet at veien kan gjenåpnes i løpet av onsdag, melder Statens vegvesen.

– Vi regner med å komme gjennom i løpet av kvelden eller i morgen tidlig slik at trafikken kan passere litt utpå onsdagen, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen til NRK.

Veien har fått noen skader etter rasene, men Finden tror trafikken skal kunne passere.

– Men vi får nok en del utbedringsarbeid i dagene fremover. Da blir det i tilfelle styrt med trafikkavvikling, sier han.

Trafikkoperatør Arne Viken opplyste tirsdag morgen til NTB at det ikke er meldt om noen trafikkulykker som følge av rasene.

Det var mandag ettermiddag at det gikk flere steinras over E16 i Nærøydalen i Aurland i Sogn. Det er ikke meldt om at noen ble tatt av rasene, og ingen er heller meldt savnet.

E16 er en av hovedveiene mellom øst og vest. Omkjøring skjer via riksvei 7 over Hardangervidda og E134 over Haukeli.