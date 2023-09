To personer omkommet etter frontkollisjon i Stavanger

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har bryllupsplanene klare. Feiringen skal skje i spektakulær natur på Hotell Union i Geiranger 31. august 2024.

– Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet, sier paret i en felles uttalelse.

I en pressemelding om bryllupet skryter de to av naturen i Geiranger.

– Geiranger er kjent for sin spektakulære fjord og sine dramatiske fjell. Geirangerfjorden står på Unescos verdensarvliste og representerer Norges rike kultur og naturskjønnhet.

De opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke vil gi ytterligere detaljer om bryllupet.

Forlovelse