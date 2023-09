Stig Millehaugen løslates på prøve

Marokko ble søndag kveld rammet av et jordskjelv i Atlasfjellene. Over 2500 mennesker er bekeftet døde. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP

Norge bidrar med 10 millioner til livreddende innsats etter jordskjelvene i Marokko.

– Den norske støtten går til Røde Kors-føderasjonen (IFRC) og deres arbeid i Marokko for å sikre mat, medisiner og tak over hodet for dem som er rammet etter jordskjelvet, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Det er marokkanske myndigheter som koordinerer hjelpearbeidet.

– Norge er klar til å bidra ytterligere med rask respons dersom Marokko ber om det. Den norske ambassaden i Marokko er i kontakt med lokale myndigheter for å få best mulig oversikt over situasjonen i de rammede områdene, sier Tvinnereim.