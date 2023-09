Brann i Akersgata i Oslo sentrum

Et flybesetningsmedlem pĂĽ Gardermoen er pĂĽgrepet pĂĽ grunn av mistanke om alkoholberuselse. SAS bekrefter til TV 2 at det er en av deres ansatte.

– Personen blir fremstilt for utåndingsprøve i arresten, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt opplyser til Romerikes Blad at promillekontrollen skjedde pü bakgrunn av en henvendelse om at det luktet alkohol av vedkommende.

– Vi har konstatert at han var på stigende rus og at det var langt over det en kabinansatt kan ha, forteller operasjonslederen.

SAS bekrefter overfor TV 2 at det er snakk om en av deres ansatte.

– Vi ser svært alvorlig på saken og har systemer på plass for å kunne håndtere dette. Utover det har vi ingen kommentar, sier pressesjef Tonje Sund.