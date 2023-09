Kontrollkomiteen krever svar fra Huitfeldt om aksjekjøp

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad varsler smittebølge av koronaviruset gjennom vinteren. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er sannsynlig at halve den norske befolkningen blir smittet av covid-19 gjennom vinterhalvåret.

– Når vi ser på tall for sykemeldinger, innleggelser og virusovervåking denne høsten, lå vi på et ganske normalt nivå av luftveisinfeksjoner for august. Men nå ser det ut til å stige en del, sier han til Dagbladet.