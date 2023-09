Skal vurdere om Trettebergstuen har gjort noe ulovlig

Anette Trettebergstuen (Ap) gikk av som statsråd 23. juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kontrollkomiteen på Stortinget sender habilitetssaken mot Anette Trettebergstuen (Ap) til Riksadvokaten, som skal vurdere om hun har brutt loven.

Det bekrefter kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H).

– Stortingets konstitusjonelle avdeling har vurdert om brudd på habilitetsreglene kan utgjøre en tjenestefeil som kan påtales ved riksrett. De konkluderer med at slike lovbrudd alene ikke kan føres for riksretten, sier Frølich.

– Flertallet i kontrollkomiteen har konkludert med det samme i denne saken, sier han.

Han understreker at dette er en prosedyreregel, og at en oversendelse til Riksadvokaten ikke betyr at kontrollkomiteen har tatt stilling til om habilitetsbruddene er straffbare.

– Vi tar heller ikke stilling til om de bør starte etterforskning. Det er noe påtalemyndigheten må ta stilling til alene, sier han.

Trettebergstuen gikk av som kulturminister fordi hun utnevnte og foreslo venner til betalte verv.