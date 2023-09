Russell Brand anklages for voldtekt

Den fremtredende egyptiske opposisjonsaktivisten Hisham Kassem er dÞmt til seks mÄneders fengsel. Dermed kan ikke stille i neste Ärs presidentvalg.

Kassem fikk ogsÄ en bot pÄ 20.000 egyptiske pund (nesten 7000 kroner) for Ä ha krenket en tidligere minister, sier Gameela Ismail i hans liberale opposisjonsbevegelse. Dommen blir anket, sier hans advokat.

Egypt har for tiden rundt 60.000 politiske fanger, og selv om et tusentall er lÞslatt det siste Äret, sier sivile organisasjoner at tre ganger sÄ mange er pÄgrepet i samme periode.