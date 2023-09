Nyt solen - snart kommer styrtregnet

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) vil sende en ny ekspertgruppe til Kina for å granske opprinnelsen til koronaviruset.

– Vi presser Kina til å gi full tilgang, og vi ber land om å ta opp saken i bilaterale møter og be Kina samarbeide, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i et intervju med Financial Times.

Ifølge Tedros har WHO allerede skrevet til Kina og bedt myndighetene gi mer informasjon, og han sier at WHO vil sende et ekspertteam hvis Kina tillater det.