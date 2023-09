Farevarsler om lyn, regn, flom og skred på Østlandet

Et amerikansk F-35-fly er savnet i USA. Piloten skjøt seg ut, men hvor flyet endte opp er ikke kjent. Foto: Michel Euler / AP / NTB

Flyveren skjøt seg ut og er i god behold, men F-35-flyet han fløy, er forsvunnet i delstaten Sør-Carolina i USA.

Letemannskapene konsentrerer nå søket om to sjøer nord for North Charleston – Lake Moultrie og Lake Marion. Det har vært dårlig vær i området, men etter at det klarnet opp har et politihelikopter blitt satt inn i søket. Militæret ber også publikum om hjelp til å finne flyet.

Årsaken til at flyveren skjøt seg ut, er ikke kjent. Det etterforskes, opplyser det amerikanske forsvaret. Flyet som er borte, tilhører marinekorpset.

Flyveren skjøt seg ut klokken 14 søndag. Han er brakt til et lokalt sykehus, og tilstanden er stabil, ifølge forsvarets talsperson Melanie Salinas.