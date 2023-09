VG: Nytt DNA-treff i Orderud-saken

Ingunn Solheim slutter i NRK. Foto: Anne Liv Ekroll

Den profilerte NRK-programlederen Ingunn Solheim slutter i statskanalen. Hun begynner i ny jobb hos Regjeringsadvokaten.

Det opplyser regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til Rett24.

– Dette ser vi frem til. Dette er et ettårig prøveprosjekt for oss, og bakgrunnen er at vi har i mange år har hatt en løpende intern diskusjon om hvordan vi best skal profilere de sakene vi har ansvar for, sier Sejersted.

Solheim har jobbet i NRK siden 2010. Der har hun jobbet som bĂĽde politisk journalist, programleder og nyhetsanker i Dagsrevyen.