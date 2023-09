Ny person pågrepet og siktet i Jonas-saken

Forskerne har funnet ut at det er økt risiko for urinblærekreft blant oljearbeidere som har vært utsatt for benzen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oljearbeidere som har vært mye utsatt for benzen, har økt fare for å få urinblærekreft, viser ny forskning.

Risikoen ser ut til være nesten fordoblet sammenlignet med dem som har vært lite eksponert, mener forskerne bak studien ifølge Stavanger Aftenblad.

Benzen er et stoff som finnes naturlig i råolje og oljeprodukter. Det kan tas opp i kroppen enten via luften vi puster eller gjennom huden.

Tidligere har forskning på norske oljearbeidere avdekket sammenheng mellom benzen og økt risiko for blodkreft. Det er også mistanke om at benzen gir økt risiko for andre krefttyper. Nå har forskerne ved Kreftregisteret også funnet økt risiko for urinblærekreft blant dem som har vært mest utsatt for benzen.

Forskeren påpeker at de ennå ikke vet om det er benzen i seg selv som gir økt kreftfare eller andre stoffer som følger med. Rundt 1800 personer i Norge får blærekreft hvert år. De fleste er menn.