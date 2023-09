Rupert Murdoch går av som styreleder i Fox News

Høyres Christine Meyer snur på nytt i bybanesaken og vil forhandle med INp, Frp og Bergenslisten om tunnelalternativet for bybanen.

Høyres kandidat til posten som byrådsleder skriver om forhandlingene på sin Facebook-side, melder Bergens Tidende og Bergensavisen.

Her påpeker Meyer at hun har spurt Rune Bakervik (Ap) om han vil tre til side for et Høyre-byråd som ikke utreder en ny bybanetunnel. Dette skal han ha sagt nei til.

«Derfor vil vi nå sondere mulighetene for et samarbeid med partiene som ønsker en utredning av et tunnelalternativ for bybanen», skriver Meyer.