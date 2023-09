Flere reagerer etter NRKs utspørring av Solberg

Høyres leder Erna Solberg sa under Debatten torsdag at det var urimelig å påstå at hun skulle vite om alle aksjekjøpene til ektemannen Sindre Finnes. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Erna Solberg (H) mener det er urimelig å påstå at hun ikke ville vite om aksjekjøpene til ektemannen Sidre Finnes.

– Det er en urimelig påstand at jeg ikke ville vite om aksjekjøpene. Jeg hadde ingen grunn til å mistro min mann.

Det svarte Høyre-lederen da hun ble spurt om hun ikke ville vite om ektemannens aksjekjøp under Debatten torsdag.

Hun viser til at mediesaker som mens hun var statsminister har omtalt ektemannens aksjekjøp, var saker hun på tidspunktet hadde oversikt over.

– I de sakene sto det hva han eide i og det visste vi, men så var fasiten at jeg ikke visste og at jeg burde visst. Det tar jeg ansvar for og jeg burde spurt mer.