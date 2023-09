To personer døde etter pubskyting i Sverige

Haleror, fremre halerorskant og skrogpaneler til f-35 skal produseres i Norge. Her ser vi et norsk F-35A som tar av fra motorvei i Finland for første gang. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret / NTB Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret / NTB

Kongsberg Defence & Aerospace har signert en avtale med Lockheed Martin verdt 1,2 milliarder kroner for leveranser av deler til kampflyene F-35.

Avtalen med Lockheed Martin gjelder haleror, fremre halerorskant og skrogpaneler for de tre versjonene av F-35, til sammen mer enn 300 fly.

– Denne avtalen er et bevis på vår sterke posisjon i F-35-programmet. Den legger også til ytterligere to år med produksjon fra anlegget vårt, og styrker vår posisjon for fremtidige leveranser utover 2027, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg.