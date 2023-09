Et «større antall» PC-er er stjålet fra departement

Lederen for utenrikskomiteen i Senatet, demokraten Bob Menedez, og hans hustru Nadine Arslanian er siktet for å ha mottatt store bestikkelser. Menedez, som representerer New Jersey, har vært innvalgt i Kongressen i over 30 år. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Den demokratiske senatoren Robert Menedez er sammen med sin kone siktet i en korrupsjonssak.

New Jersey-senatoren er siktet for å ha tatt imot bestikkelser i forbindelse med sitt forhold til tre forretningsmenn i delstaten, ifølge den føderale påtalemyndigheten. Menedez er leder for utenrikskomiteen i Senatet og således en fremstående demokrat.

Under en ransaking i senatorens hjem ble det funnet gullbarrer til en verdi av 100.000 dollar og 450.000 dollar i bortgjemte kontanter.

Den nye siktelsen mot den nå 69 år gamle senatoren kommer nesten seks år etter at en annen kriminalsak mot ham ble stanset av en låst jury, der medlemmene ikke klarte å bli enige. De to sakene er forskjellige og omfatter ulike forhold.

Statsadvokaten på Manhattan beskyldte de siktede for å ha tatt imot tusenvis av dollar i bestikkelser. Som motytelse skal Menedez ha brukt sin makt og innflytelse til å beskytte og berike forretningsfolkene. Han skal også ha brukt sin innflytelse til fordel for egyptiske regjeringen.

Menedez står på valg neste år, dersom han vil forsøke å forlenge sin allerede 30 år lange karriere i Washington. Demokratene har i dag et smalt flertall i Senatet.