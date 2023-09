AFP: Kampene ved et kloster i Kosovo er over, ifølge regjeringen

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev er nå løslatt av norsk politi, skriver NRK.

Han ble pågrepet i Sør-Varanger fredag kveld, ifølge avisen Barents Observer, idet han forsøkte å krysse grensen til Russland.

Andrej Medvedevs forsvarer Brynjulf Risnes bekreftet overfor NTB at det var hans klient som var pågrepet, men at det hele dreide seg om en misforståelse. Ifølge Risnes hadde ikke Medvedev tenkt seg over grensa, men i forbindelse med et internasjonalt dokumentarprosjekt skulle han finne ut hvor han kom over grensa.

Medvedev kom til Norge natt til fredag 13. januar. Han ble pågrepet i Pasvik i Finnmark, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over den norsk-russiske grensen. 26-åringen fortalte til norske myndigheter at han hadde hoppet av fra den beryktede, russiske private leiesoldatgruppen Wagner.